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نقص الحديد فى الجسم يؤدى إلى تساقط الشعر

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نقص الحديد فى الجسم يؤدى إلى تساقط الشعر نقص الحديد فى الجسم يؤدى إلى تساقط الشعر

تصاب أغلب السيدات بصدمة شديدة حين يبدأ شعرهن فى التساقط عن المعدل المعتاد، مع فقدان بريقه ولمعانه وتبدأ رحلة البحث عن نوع جديد من الكريمات أو منظفات الشعر لعلها توقف نزيف تساقط الشعر.

حول أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه قال د.عابد عرفات عضو الجمعية السويسرية لأنيميا، إن سبب سقوط الشعر فى أغلب الأحيان يكون ضعف فى التغذية الناتج من ضعف الشهية وكذلك نقص بعض المعادن فى الجسم، والتى لها تأثير مباشر على صحة شعرك.

وأضاف أن صحة شعرك تتأثر مباشرة بنقص البروتينات وما تحويه من أحماض أمينية، وهى المكون الأساسى لخصلات الشعر، وكذلك نقص بعض المعادن وأهمها عنصر الحديد الذى يعمل على نمو خصلات الشعر والحفاظ عليها ولذا لابد من الحفاظ على المعدل الطبيعى لعنصر الحديد بالجسم لما له من وظائف عدة فى جسم الإنسان.

وأشار عابد إلى أهم النصائح الواجب إتباعها عند تساقط الشعر هو البحث عن الأسباب، وذلك عن طريق عمل صورة دم كاملة ومعرفة نسبة الهيموجلوبيـن، لأنها مؤشر لحدوث أنيميـا نقص الحديـد والتى قد تكون أحد أسباب فقدان الشهية، وما لذلك من تأثير على العناصر الرئيسية لنمو الشعر.

وكذلك عمل تحليل الفريتين (Ferritin) لمعرفة مخزون الحديد فى الجسم ومحاولة تعويض الفاقد فى حال نقص عنصر الحديد.

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مصر 365