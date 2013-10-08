الصابون العادى يزيد من خشونة البشرة ويسبب الحساسية

الصابون العادى الذى تعودنا على غسيل الوجه والجسم به يوميا يعد من أخطر المؤثرات على البشرة، كما قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مشيرا إلى أن الصابون العادى يحتوى على كميات عالية من الأصباغ والمطهرات الحارقة القوية على البشرة، والتى لا يمكن أن تتحملها البشرة على المدى الطويل، وتحدث آثارا سيئة على الجلد مع مرور الوقت.

والاستخدام اليومى للصابون العادى الممتلئ بالأصباغ يزيد من خشونة البشرة وتشققها باستمرار وتزيد من فرص حدوث الحكة لمن يعانى من حالات إكزيما أو أصحاب البشرة الحساسة، وتمنع هذه الأصباغ وصول أى نوع من الترطيب للبشرة وتحول دون استفادة البشرة منه فتظل البشرة عطشة للترطيب فترات طويلة.

ويقدم محمد الحل عن طريق إيجاد بديل قوى للصابون العادى العالى الصبغة باستخدام صابون أو غسول خالى من الأصباغ تماما وغير حارق للبشرة ويحتوى على مواد طبيعية وزيتية أكثر من المواد الكيميائية. ويجب التأكد من خلو الصابون والغسول من الأصباغ تماما مع الحرص على ترطيب البشرة اليومى الدائم بالزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة للحفاظ على نعومته وملمسها.