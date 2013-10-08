اجتماع "صيادلة الشرقية" يطيح بالنقيب و5 أعضاء إخوان من مجلس النقابة

اجتمع عدد كبير من صيادلة الشرقية وأعضاء اللجان النقابية بمختلف مراكز المحافظة بمقر النقابة بالشرقية، وأقروا جميعا غياب نقيب الصيادلة الإخوان بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الإخوان منذ 30 يونيو، وعدم تواجدهم لحل مشاكل الصيادلة بالنقابة بخلاف الدكتورة سحر حمدى وكيلة مجلس النقابة، وأنها العضو الوحيد المتواجد بالنقابة.

وقال الدكتور هيثم خليفة عضو نقابة الصيادلة بالشرقية وعضو حركة "تمرد"، أن الصيادلة قرروا تكليف الدكتورة سحر حمدى وكيلة النقابة، بالقيام بأعمال ومهام نقيب صيادلة الشرقية، وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة لمشاركتها فى إدارة النقابة خلال الفترة الانتقالية، واللجنة مكونة من الدكتورة سحر حمدى قائم بأعمال نقيب الصيادلة، والدكتور عصام أبو الفتوح عبد القادر، والدكتور سيد رزيف عضو المجلس المنتخب، والدكتور هانى خليفة عضو حركة تمرد الشرقية، والدكتور عبد الله الطحاوى، والدكتور خالد الشاذلى، والدكتورة نرمين فؤاد عضو حركة تمرد.

أضاف "خليفة" أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة الحكماء من قدامى وكبار صيادلة الشرقية، وهم الدكتور عبد الحميد المحمدى رئيس لجنة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالشرقية، والدكتور أحمد الدسوقى أمين نقابة الصيادلة السابق بالشرقية، والدكتور أسامة الحسينى، والدكتور عصام عبد الحميد، والدكتور محمود مهدى، والدكتور عبد الحليم القصبى، والدكتور مصطفى عوض الله.

وطالب الصيادلة نقابتهم العامة إجراء انتخابات نقابية مبكرة لانتخاب نقيب ومجلس إدارة للنقابة، لتتولى الإشراف على النقابة، والتأكد من سير العمل بداخلها والعمل على حل مشاكل الأعضاء بالنقابة.