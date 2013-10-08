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قرية "القناطرين" بالمنوفية تستقبل جثمان شهيد الهجوم المسلح بالإسماعيلية

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قرية "القناطرين" بالمنوفية تستقبل جثمان شهيد الهجوم المسلح بالإسماعيلية قرية "القناطرين" بالمنوفية تستقبل جثمان شهيد الهجوم المسلح بالإسماعيلية

كتب : محمود الحصري وسحر عون الإثنين 07-10-2013 22:14

سادت حالة من الحزن عزبة حمزة بقرية القناطرين مركز أشمون محافظة المنوفية، في انتظار جثمان الشهيد عبدالناصر زكريا عبدالجواد الجنيدي 26 عاما والذي لقي مصرعه في الحادث الإرهابي الذي استهدف ضابط و5 مجندين بسلاح الدفاع الجوي في طريق القصاصين - الصالحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد شعبان المشد خال الشهيد، أن الشهيد متزوج ولديه بنت واحدة، وزوجته حامل وتنتظر مولدا جديدا خلال أيام، مشيرا إلى أنه غادر منزله من يومين عائدا من إجازة ليلقى ربه شهيدا.

فيما أصيب عم الشهيد سمير الجنيدي بصدمة وبكاء هيستري فور سماعه الخبر عن طريق أحد زملائه ظهر اليوم، مرددا "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وأخفى أهالي القرية الخبر عن والدته وزوجته خوفا على انهيارهما.

كما لم يتمكن عبد الجواد شقيق الشهيد المجند بالقوات المسلحة بالإسماعيلية من حضور جنازة شقيقه بسبب حظر التجوال وعدم الانتهاء من تصريح خروجه من الوحدة العسكرية التي يخدم فيها.

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