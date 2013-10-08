"أوقاف غزة":رام الله تُصر على إدراج أسماء لا تنطبق عليهم مكرمة خادم الحرمين

قال وزير الأوقاف والشئون الدينية بغزة إسماعيل رضوان، إن أوقاف رام الله لا تزال تُصر على إدراج 78 اسماً لشخصيات لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير المتفق عليها الخاصة بمكرمة خادم الحرمين لذوى الشهداء.

وحذر رضوان، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، من العبث بمصالح ذوى الشهداء، مطالباً الرأى العام والوسطاء بالوقوف عند مسئولياتهم والعمل على وقف هذا العبث الذى سيؤدى لضياع حقوق ذوى الشهداء أصحاب الحقوق الفعلية.

وناشد خادم الحرمين الشريفين بالتدخل العاجل والضغط على حكومة رام الله لتقديم المكرمة لأصحابها الحقيقيين حسب توجيهاته وحسب الشروط المتفق والمتعارف عليها، معرباً عن أمله أن تكلل جهود الوسطاء بالنجاح فى إنهاء هذه الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن الأوقاف حريصة على إتمام موسم الحج وقدمت خطوات إيجابية ومرونة للوسطاء لحل الأزمة.

ولفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضى بإرسال 422 جوازاً للسفارة السعودية فى القاهرة للتفييز (الحصول على تأشيرة)، منها 400 جواز لذوى الشهداء و22 خاصة بالبعثة الإدارية والوعظية التى سترافق الحجاج.

يشار إلى أن قضية حجاج مكرمة الشهداء والبعثة الإدارية تعانى إشكالاً فى السفر بسبب خلافات بين وزارتى الأوقاف فى حكومتى غزة ورام الله على الآلية والأعداد ونوعية الأشخاص المدرجين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق على استضافة ألف حاج من ذوى الشهداء الفلسطينيين لأداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالى..وتم الاتفاق بين غزة ورام الله على تقسيم المكرمة بواقع 500 حاج من القطاع و500 مماثلة للضفة والقدس.