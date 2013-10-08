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عضو بـ"الشورى السعودي": على الممكلة دعم مصالح المصريين وفق إرادتهم

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عضو بـ"الشورى السعودي": على الممكلة دعم مصالح المصريين وفق إرادتهم عضو بـ"الشورى السعودي": على الممكلة دعم مصالح المصريين وفق إرادتهم

كتب : محمد عاشور الإثنين 07-10-2013 22:27

قال الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى السعودي، إن ترى أنه يجب عليها دعدم مصالح المصريين وفق إرادتهم التي يقررونها.

وأوضح الحارثي، خلال حواره عبر الأقمار الصناعية من السعودية مع برنامج "الحدث المصري"، أنه لا يوجد مشروع عربي بل هناك مشروع توسع إيراني مقلق، ودور متنامٍ للنظام التركي العثماني، مشددا على أن القاهرة والرياض يستطيعا بلورة رؤية استراتيجية تحمي القضايا العربية من الخطف والمتاجرة بها كما فعلت إيران قبل ذلك.

وتابع "نجاح التعاون بين البلدين سيعيد الحيوية لشرايين العمل العربي، والظرف السياسي يتطلب من الدول العربية تفعيل منظومة عربية فاعلة".

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