توني كروز: ' التيكي - تاكا ' تناسبني

أبدى توني كروز لاعب وسط بايرن ميونيخ سعادته بطريقة اللعب الجديدة التي يتبعها فريقه منذ تولي بيب جوارديولا مسؤولية القيادى الفنية.

وقال كروز في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية "طريقتنا في اللعب (تيكي – تاكا) بها الكثير من المتعة".

وتابع "في الحقيقة استمتع جدا ويناسبني تناقل الكرات القصيرة في منتصف الملعب ثم نقلها سريعا خلف الدفاع في العمق أو على الأجنحة".

وأكد كروز أن بايرن خسر نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ليفركوزن في الدوري الألماني السبت الماضي ولكنه أكد أن الأهم أن الفريق يتطور خططيا.

وعلق كروز "عدنا من مباراة قوية أمام مانشستر سيتي، وسيطرنا على المباراة بالكامل ولكننا في النهاية فرطنا في نقطتين".