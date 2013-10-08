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بايرن غاضب من استدعاء جوتزه للمنتخب

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بايرن غاضب من استدعاء جوتزه للمنتخب بايرن غاضب من استدعاء جوتزه للمنتخب

انتقد أولي هونيس مدير عام بايرن ميونيخ يواكيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بسبب استدعاء ماريو جوتزه لقائمة رغم إصابته.

واستدعى لويف لاعب الوسط إلى قائمة المنشافت التي ستواجه أيرلندا والسويد في تصفيات كأس العالم 2014 رغم عدم مشاركته مع بايرن بسبب الإصابة.

وغاب جوتزه عن بايرن بسبب إصابته بالتواء في الكاحل منذ مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي قبل انطلاق الموسم.

وقال هونيس في تصريحات لصحيفة (كيكر) "كان من الأفضل لكل الأطراف ألا يتم استدعاء جوتزه، فهو لم يصل بعد للياقته البدنية الكاملة".

وتابع "لا يمكنني أن أتدخل في اختياراته لكن كان عليه مراعاة سلامة اللاعبين قبل إعلان القائمة".

وتحتاج ألمانيا التي تتصدر المجموعة الثالثة للفوز بمباراة واحدة من أجل ضمان التأهل لمونديال البرازيل 2014.

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