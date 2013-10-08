رونالدينيو: أتمنى الاعتزال في باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب أتليتكو مانيرو أنه يتمنى أن يختتم مشواره الكروي في ناديه الأسبق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رونالدينيو في تصريحات صحفية "اليوم عندما أفكر في مستقبلي، أتمنى أن أنهي مشواري حيثما بدأت في باريس سان جيرمان".

وتابع "إنهم الآن فريق في منتهى القوة، وهو نادي عظيم في الأساس".

وبدأ رونالدينيو مشواره الأوروبي في باريس سان جيرمان من 2000 إلى 2003 ثم انتقل إلى برشلونة الذي شهد قمة تألقه قبل أن يختتم مشواره الأوروبي في ميلان الإيطالي.

ويعاني رونالدينيو من إصابة تبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري مما يهدد مشاركته في كأس العالم للأندية مع أتليتكو مانيرو بطل أمريكا الجنوبية.