فالدانو: مشكلة أنشيلوتي مع ريال مدريد هي عدم صبر الجماهير

مدريد، (إفي): اعتبر المدير العام السابق لريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني خورخي فالدانو ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي تتمثل في عدم الصبر من قبل الجماهير.

وقال فالدانو في حوار مع (إفي) "المشكلة تتمثل في انعدام الصبر بينما منذ تاريخ حقق الفريق 100 نقطة في موسم واحد، ولكن لدى الريال فريق رائع ورهيب ومدرب أثق جيدا في أنه يعرف كيف سيتعامل مع الأمور".

وأضاف المسئول السابق بالنادي الملكي "لا زلنا في البداية ويجب تفهم الوضع، ولكن هناك ضغط من خصمين (البرسا وأتلتيكو مدريد)، وهو الأمر الذي يتسبب في استياء وشعور بعدم الأمان".

وأكمل فالدانو "هذا النوع من الصراعات هو الذي يحيط دائما بريال مدريد في كل مرة لا تكون بها الأمور مثالية، يجب تعلم التعايش مع الظروف لأن هذه هي طبيعة الأمور في النادي".

واعتبر اللاعب السابق أن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال الذي يتعرض لانتقادات كبيرة هذا الموسم بسبب العقم التهديفي "لاعب جيد"، مطالبا الجماهير بالصبر عليه.

وأردف فالدانو "إنه رأس حربة حينما يكون أمامه خياري التسديد والتمرير، يفضل التمرير وهذا يحبط الناس، على الرغم من هذا فإن تحركاته تفيد جدا المهاجمين الذين يلعبون معه".

وأضاف "عليه أن يقلق بعض الشيء بخصوص أرقامه، الجمهور دائما ما يكون لحوحا مع رأس الحربة الصريح ويطلب منه التسجيل، واذا لم يحدث هذا الأمر سينتقدوك، ولكنه في النهاية رأس حربة رائع".

وبخصوص المهاجم الصاعد ألبارو موراتا الذي تطالب جماهير الريال بأن يكون بديلا لبنزيمة أضاف "من الجيد أن يلعب دور البطولة، ولكن أعتقد أنه اذا لم يكن (جونزالو) إيجواين قد رحل، فإن مسألة مشاركته كانت ستصبح مستحيلة".