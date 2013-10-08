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تأجيل محاكمة المشجع الذي حاول احتضان رونالدو

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تأجيل محاكمة المشجع الذي حاول احتضان رونالدو تأجيل محاكمة المشجع الذي حاول احتضان رونالدو

ميامي، (إفي): تقرر تأجيل محاكمة المشجع الذي اقتحم ملعب (صن لايف) في ميامي الأمريكية لاحتضان لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مباراة ودية بين فريقه وتشيلسي الإنجليزي، إلى 17 من الشهر الجاري، وفقا لما قاله محامي الدفاع ريتشارد هويبر.

وطلب محامي الدفاع عن المتهم رونالد جيوركا أثناء جلسة اليوم استمرار المفاوضات مع النيابة لسحب التهم الموجهة ضد المشجع وتجنب محاكمته.

وكانت النيابة ألغت تهمة "الاخلال بالأمن العام" الموجهة للمشجع بعدما وجه رونالدو خطابا للسلطات الأمريكية للمطالبة بالعفو عن جيوركا والغاء كل التهم الموجهة ضده.

وطلب جيوركا في حوار مع (إفي) الجمعة الماضية العفو من ادارة الاستاد ورونالدو مؤكدا أنه لن يعود لتكرار مثل هذه الأمور مجددا.

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