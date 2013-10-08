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حرمان ميلان من جماهيره بسبب الهتافات العنصرية ضد يوفنتوس

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حرمان ميلان من جماهيره بسبب الهتافات العنصرية ضد يوفنتوس حرمان ميلان من جماهيره بسبب الهتافات العنصرية ضد يوفنتوس

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة ميلان بلعب مباراة في الدوري بدون جماهير مع دفع غرامة قدرها 50 ألف يورو بسبب الهتافات العنصرية للجماهير خلال مباراة أمس الأحد أمام يوفنتوس.

وفاز يوفنتوس حامل اللقب على ميلان بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة السابعة للدوري الإيطالي يوم الأحد.

وقال القاضي جيامباولو توسيل أن هذه العقوبة ترجع إلى قيام بضع مئات من جماهير "الروسونيري" بتوجيه هتافات عنصرية ضد لاعبي يوفنتوس قبل انطلاق المباراة وفي الدقيقتين (6 و46) من عمر اللقاء.

وسيحرم ميلان بهذا الشكل من اللعب وسط جماهيره في ملعب سان سيرو عندما يستقبل أودينيزي يوم 19 أكتوبر الجاري.

كما شهد اللقاء حالة طرد لمدافع ميلان، الفرنسي فيليب ميكسيس، بعدما وجه لكمة لكلاوديو كيليني، ليعاقب بالإيقاف عن اللعب ثلاث مباريات، إضافة لمباراة رابعة لنيله بطاقتين صفراوتين خلال المباراة.

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