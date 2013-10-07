مركز إعلام قنا يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة طلاب المدارس

نظم مركز إعلام قنا اليوم، ندوة بعنوان "حرب أكتوبر علامة باقية فى تاريخ مصر المعاصر" بالمركز الاستكشافى بقنا فى إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر.

أدارت الندوة سامية زكى، مدير البرامج بمركز إعلام قنا، وحاضر فيها منير عبد العليم، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأحمد سعد جريو، مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، وبحضور عدد كبير من المدرسين وطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمدينة قنا.

وتحدث فى بداية الندوة عبد الرءوف عبد العاطى، مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بقنا، وتناول فى كلمته الحروب التى خاضتها مصر مع إسرائيل، وفترة ما قبل حرب أكتوبر والمحاولات الإسرائيلية للقضاء على مصر وعزل الضفة الشرقية عن مصر، إلى أن تحقق النصر بفضل الله تعالى على العدو الإسرائيلى الغاشم، كما روى عددًا من القصص الإنسانية التى سطرها الجنود المصريون البواسل أثناء معركة العبور لتحرير الأرض من المحتل الصهيونى.

وأشار منير عبد العليم، وكيل وزارة التربية والعليم بقنا، إلى أن حضوره بمثابة توصيل رسالة للطلاب بأن نصر أكتوبر سيظل وسامًا على صدر كل مصرى ومصرية ومصدر فخر لك عربى ومصرى، مشيرًا إلى أن العزيمة والإصرار على الانتصار ورد الهزيمة للعدو المحتل كانت من أهم أسباب النجاح، فالعزيمة هى التى جعلت الجنود المصريين يحطمون خط بارليف بالمياه والذى صنعوه بالأموال، ما جعل نظرة العالم أجمع تتغير نحو الجندى المصرى، ليحتل الجيش المصرى من وقتها ترتيبًا من أفضل جيوش العالم.

أما أحمد سعد جريو، مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، فقد تحدث عن أهمية الانتصار على النفس والذى سبق النصر على العدو الإسرائيلى، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن ننتصر على أنفسنا لنعبر الأزمة التى تعانى منها مصر هذه الأيام، وأن يتقبل بعضنا الآخر لكى نشعر بحلاوة النصر.

> وتحدث جريو، عن دور الحرب النفسية والإشاعات فى حرب أكتوبر والتى كانت من الأسلحة الفتاكة فى الحرب، ودورها فى خداع العدو المحتل، وتوظيفها بشكل جيد من قبل البطل الراحل أنور السادات.

وقام الطلاب والطالبات المشاركون فى الندوة بإلقاء قصائد وأشعار حول أيام الانكسار قبل أكتوبر وفرحة انتصارات أكتوبر وسط الأعلام المصرية التى حضروا بها للتعبير عن فرحتهم بذكرى انتصارات أكتوبر.

فيما قام بعض الطلاب بتقديم رسومات تعبر عن مراحل العبور وفرحة المصريين بالنصر على العدو الإسرائيلى، تمهيدًا للدخول بها فى مسابقة أعلن عنها مركز إعلام قنا لتعزيز قيم الوطنية لدى أبناء الوطن.