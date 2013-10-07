المالكى يعلن انطلاق مشروع البطاقة الوطنية بعد توقيعه مع شركة ألمانية

أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى اليوم الاثنين، عن انطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية بعد التوقيع على المشروع مع إحدى الشركات الألمانية المختصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية.

وذكر بيان لمكتب المالكى اليوم الاثنين، أن هذه البطاقة تعد مشروعا إستراتيجيا طالت عملية الإعداد له ودراسة المعلومات التى ينبغى أن تتضمنها مدة زمنية امتدت إلى ما يقرب من العامين.

> وأضاف البيان أن هذه البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لكل عراقى وتسهل عملية التعداد العام للسكان وتحد من الاختراقات الأمنية كما تدعم مشاريع التنمية بشكل عام.

> وطالب المالكى، بحسب البيان، بالانتهاء من عملية إصدار هذه البطاقة فى أقرب فرصة ممكنة، داعيا الشركة المنفذة إلى جعل البطاقة الوطنية على درجة عالية من الإتقان.