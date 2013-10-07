الفريح: يثلج الصدر حصول مصانع كويتية على جوائز التميّز

قالت رئيسة فريق التوعية عن السلياك بمركز العمل التطوعي الباحثة سعاد الفريح إن المصانع الكويتية الفائزة بجوائز التميز ضمن احتفالية تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وبحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ومدير الهيئة العامة للصناعة تثلج الصدر لسعيها الدؤوب وحرصها المستمر على الحصول على مقاييس الجودة العالمية لمنتجاتها (الأيسو).

>ولفتت الفريح في تصريح أمس الى ان هذا الحفل السنوي يجعل المصانع تبحث عن المكونات الأفضل دائما لمنتجاتها، مشيرة إلى أهمية دراسة حقوق مرضى السلياك وغيرهم ممن يتحسس من أنواع الطعام المختلفة، مبينة أن ذلك يستوجب التصريح الكامل عن جميع المكونات وإدراجها ضمن المكونات على ملصقات العبوات سواء المصنعة أو المستوردة من الخارج حتى تكتمل منظومة المصانع المتميزة لتتكامل الرؤية المستقبلية نحو حياة أفضل للمرضى.

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