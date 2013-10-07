“الجبلاية” يدعو العامرى فاروق لحضور افتتاح تطوير مبنى الاتحاد

وجه اتحاد كرة القدم الدعوة الى العامرى فاروق وزير الرياضة السابق لحضور افتتاح مشروع تطوير مبنى الاتحاد وذلك مساء الخميس المقبل.

> ويفتتح الفريق رضا حافظ وزير الدولة للانتاج الحربى وطاهرأابوزيد وزير الرياضة مشروع تطوير مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة وذلك مساء الخميس المقبل الموافق 10 اكتوبر الجارى .

وتم توجيه الدعوة من خلال وزارة الرياضة إلى 20 شخصية من قيادات الوزارة وكذلك وجه اتحاد الكرة الدعوة إلى ـ 80 من الرياضيين وسيكون برنامج الإفتتاح على النحو التالى.

يبدأ استقبال المدعوين فى تمام الساعة الخامسة مساء ويحضر الفريق رضا حافظ والكابتن طاهر أبو زيد الساعة الخامسة والنصف ويتم الكشف عن اللوحة التذكارية وقص الشريط وعزف السلام الوطنى الجمهورى

> وبعد ذلك يتم تقديم المشروع من خلال مصطفى عزام وكيل الوزارة للاستثمارات الرياضية و عرض تفاصيل المشروع من خلال المهندس ماجد السيرتى رئيس قطاع المشروعات بوزارة الانتاج الحربى وبعد ذلك يتم عرض فيلم تسجيلى عن تطوير مبنى الاتحاد والمشروع بالكامل ويلقى السيد جمال علام رئيس الاتحاد كلمة ويلقى الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة كلمة مماثلة ويلقى الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربى كلمته

> وجولة لتفقد المشروع يتم بعدها عقد مؤتمر صحفى وإجراء اللقاءات الصحفية

أ ش أ