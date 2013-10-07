113 قتيلا وجريحا حصيلة التفجيرات التى ضربت العاصمة بغداد مساء اليوم

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن سلسلة التفجيرات بـ7 سيارات مفخخة وعبوة ناسفة التى ضربت 8 مناطق فى العاصمة بغداد مساء اليوم الاثنين، أسفرت عن مقتل وإصابة 113 شخصا فى حصيلة أولية قابلة للزيادة.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت فى منطقة العبيدى مستهدفة سوقا شعبيا ما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 5 آخرين بجروح، فيما انفجرت سيارة مفخخة ثانية قرب أفراد الدرويش بمنطقة بغداد الجديدة، مما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 8 آخرين بجروح، كما انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة فى منطقة كمب سارة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح، أعقبها انفجار سيارة مفخخة ثالثة فى شارع المعهد بمنطقة الزعفرانية، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأضافت المصادر أن سيارة رابعة انفجرت فى حى الميكانيك بمنطقة الدورة، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، فيما انفجرت سيارة مفخخة خامسة بمنطقة الحسينية مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وتابعت المصادر أن انفجارا خامسا بسيارة مفخخة استهدف حى الإعلام، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بينما انفجرت سيارة مفخخة سادسة فى ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقى وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح، أعقبها انفجار سيارة مفخخة سابعة بمنطقة السيدية خلف 3 قتلى و10 مصابين.