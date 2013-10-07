مادونا تكشف عن اتجاهها لدراسة القرآن الكريم

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 07-10-2013 21:17

كشفت مغنية البوب الأمريكية مادونا في تصريحات خاصة، نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها تدرس القرآن الكريم، بالإضافة لبناء مدارس للفتيات في الدول الإسلامية.

وكانت النجمة الأمريكية، 55 عاما، قد ولدت ونشأت في طائفة الروم الكاثوليك، ولكنها قضت الأعوام السبعة عشر الأخيرة تابعة مخلصة لـ"القبالة"، أحد أفرع الصوفية اليهودية..

وقالت مادونا: "أنا أبني مدارس للفتيات في البلاد الإسلامية وأدرس القرآن، أعتقد أنه من المهم جدا دراسة كل الكتب المقدسة".

مادونا كانت تتبع مذهب "القبالة" اليهودي منذ 1996، وحاولت دفع زوجها آنذاك، المخرج جاي ريتشي، للالتحاق بخدمات "القبالة"، وذلك قبل انفصالهما عام 2008.

مع ذلك، فإن تقارير أشارت إلى وجود جدال كبير بينها وبين صديقها الجديد إبراهيم زايبات، بسبب اعتناقه الإسلام، دون التأكد من حقيقة هذا الجدال وإذا ما كان يتسبب في مشكلات بينهما أم لا.