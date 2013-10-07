أحمد بدير: لابد من ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة.. ومتفائل بعد 30 يونيو

بدير: أنصار الإخوان مضحوك عليهم.. وأسوأ مسرحياتي "مرسي عاوز كرسي"

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قال الفنان أحمد بدير، إنه طوال العام الماضي لم يعرف طريق الفرحة، مشيرا إلى أنه قدم أفضل ما لديه خلال مشاركته في احتفالات أكتوبر التي أقيمت أمس في القرية الرياضية لقوات الدفاع الجوي.

وأوضح بدير، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري"، أن جميع المشاركين في احتفالات أمس سادت بينهم روح الألفة والمودة والفرحة؛ لأن مصر عادت لأحضان الشعب مرة أخرى.

وأشار بدير إلى أنه لا يصدق مدى إصرار أنصار جماعة الإخوان المسلمين على إفساد فرحة الشعب بالذكرى الأربعين لانتصار السادس من أكتوبر، خاصة في ظل مشاركة فناني عدد من الدول العربية فرحة المصريين.

وأكد الفنان أحمد بدير، أنه لا يمكن المصالحة مع من لوثت أيديهم بدماء المصريين، معتبرا كل من يحرض على العنف ليس مصريا، وأن أنصار جماعة الإخوان المسلمين مضحوك عليهم.

وشدد بدير، على أنه لابد من ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للانتخايات الرئاسية، وأنه حال رفضه بسبب قسمه سابقا بعدم ترشحه فعليه صيام ثلاثة أيام.

وحول ثورة 30 يونيو، وصف الفنان أحمد بدير ما حدث بـ"المعجزة السماوية" بدعم من الجيش المصري، معتبرا أسوء مسرحياته هي "مرسي عاوز كرسي".

وتابع "مازال هناك مخطط لأخونة مؤسسات الدولة ولابد أن تعمل الحكومة على إفشال هذا المخطط، ولابد أن يكون للأزهر دور كبير في نشر ثقافة الحوار"، مستطردا "أحمل حكومة الببلاوي مسؤولية دم الضحايا الذين سقطوا في أحداث أمس، ويجب إلغاء مسمى دستور 2012 نهائيا، ومتفائل بعد ثورة 30 يونيو".

واختتم الفنان أحمد بدير حواره "لابد أن يكون هناك حرية للفن والنقد والتظاهر السلمي في الدستور، وأفكر في عمل فيلم عالمي عن انتصارات حرب أكتوبر يشارك فيه معظم الفنانين، ورأيت في شخصية السيسي الشخص المعتدل المتدين".