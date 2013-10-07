نجل محمد حسنين هيكل يستقيل من رئاسة “هيرميس”

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن استقالة حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، من منصب الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة بعد رحلة امتدت 18 عاماً، وذلك اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر 2013، ليعطي الأولية لطرح المبادرات الإقتصادية في مصر.

وذكرت هيرميس، فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن الإستقالة جاءت بعد قرابة عشرين عاماً من العمل في إدارة المجموعة المالية هيرميس وتوجيه خططها التوسعية وبناء قاعدة رأسمالية ضخمة في الأسواق العربية.

وقال حسن هيكل في خطابه إلى مجلس إدارة الشركة إنه عمل مع فريق المجموعة المالية هيرميس والمالكين وعلى رأسهم عدة حكومات عربية، الذين وفروا المناخ الملائم ومنحوا المجموعة الدعم اللازم لتصبح بنك الإستثمار الرائد في العالم العربي.

نجحت المجموعة المالية هيرميس خلال الفترة الماضية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء ميزانية تتميز بالسيولة المالية المرتفعة، وتخلو تماماً من أية مديونيات. وتحظى هيرميس كذلك بأكبر تواجد مباشر في الأسواق العربية مما يجعل منها بنك الاستثمار االأكبر في العالم العربي على الرغم من مرور المنطقة بفترة صعبة امتدت لخمس سنوات ما بين الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان بالأسواق الإقليمية واستمرار تداعيات الثورة المصرية على السوق المحلي وتأثير الربيع العربي بشكل عام على أسواق المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال المجموعة المالية هيرميس ستستمر تحت قيادة الرئيس التنفيذي ياسر الملواني وكريم عوض الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار.

أ ش أ