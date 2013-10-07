نيويورك تايمز تصف أداء خالد النبوى فى فيلم “المواطن” بـ “الأصالة”

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكيه اداء الفنان خالد النبوى فى فيلم “المواطن”.بانه اضاف المزيد من الاصاله للعمل وانه لايقدر بثمن.

> وكانت صحيفة “هولييود ريبورتر” قد كتبت فى وقت سابق أن النبوي أدى دوره بمهارة وإحكام .

> يذكر ان الفيلم بدا عرضه في شهر سبتمبر الماضي بدور العرض بأمريكا .ويشارك خالد فى بطولته مع.ويليم اثيرتون وكارى الويزو اجنيس بوكنير و ريزوان مانجى وقام باخراجه سام كادى.