ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز فارسكور بدمياط

شنت الرقابية التموينية بدمياط بالتعاون مع الطب البيطرى برئاسة مجدى المهدى والدكتور محمد عبد الحميد حملة تموينية على الأسواق، لضبط أسواق اللحوم قبل عيد الضحى المبارك، وتم ضبط محل بيع لحوم مجمده غير صالحة للاستهلاك لصاحبة إبراهيم مصطفى، وتحرر عن ذلك محضر رقم 6997 جنح قسم ثان.

كما تم ضبط كمية لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل الجمعية التعاونية بفارسكور، وتحرر محضر للمدعو علاء. ف. ع برقم 16846 جنح فارسكور.

كما تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك فى شادر لحوم بمركز فارسكور، وتحرر محضر للمدعو فرج. م. ط برقم 16847جنح فارسكور.

وتم أيضًا تم ضبط كمية من اللحوم المجمدة تباع على أنها لحوم بلدية لدى هانى. ع بناحية مركز فارسكور، وتحرر عن ذلك المحضر 16848جنح فارسكور.

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