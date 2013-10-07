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متنقدا الاوضاع الداخليه للمحافظة برلمان محافظة دمياط يهنئ جميع الشعب بمناسبة العبور العظيم

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متنقدا الاوضاع الداخليه للمحافظة برلمان محافظة دمياط يهنئ جميع الشعب بمناسبة العبور العظيم متنقدا الاوضاع الداخليه للمحافظة برلمان محافظة دمياط يهنئ جميع الشعب بمناسبة العبور العظيم

 في اطار احتفال محافظة دمياط بعيد النصر السادس من اكتوبر وبحضور محافظ دمياط وعدد من القادة التنفيذيين والمسئولين والاعلامين بالمحافظة ، وجه الطليع محمد الصياد المتحدث الرسمي باسم برلمان محافظة دمياط ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي لبرلمان طلائع محافظة دمياط وعضو المشروع القومي لرعاية الموهوبين بدمياط والعضو الاصغر بالمجلس الوطني للتعليم بدمياط بتوجيه كلمته الي السيد المحافظ والسادة الحضور كجزء من الاحتفالية الكبري بالمحافظة ، مقدما اسمي التهاني القلبية بمناسبة العبور العظيم وقال انه لواجب علينا أن نتذكر كل شهيد شارك في تلك الحرب والذي سالت دمائه لنكون موجودين فهذا المكان وان البرلمان بدمياط, انه يقدر تلك الفترة الحاسمة التي تمر البلاد وانه يجب علي الجميع كبيرنا وصغيرنا مسلم ومسيحي أن نتكاتف بكل اطياقنا السياسية كي تعبر البلاد الي بر الامان وقال ايضا اننا كبرلمان نبرأ من مساندتنا لاي فصيل سياسي لان الهدف الاسمي هو بلادنا . علي صعيد اخر انتقد الصياد بعض الاوضاع الداخلية بالمحافظة والتي لا زالت قائمة بشأن اراضي المحافظة وان المحافظة لاتمتلك الا 14 % فقط من مساحة اراضيها ، فضلا عن ان المشروع القومي لرعاية الموهبين يشوبه الفساد من كل جانب في سياق متصل ذكر محمد شعراوي عضو برلمان شباب محافظة دمياط بتعريف اهداف البرلمان وتعريفه لجميع شباب المتواجد داخل الميدان وذكر ان البرلمان هو برنامج تثقيفي للشباب والنشئ اعده المجلس القومي للشباب بهدف محاكاة مجلس الشعب المصري؛وهو أحد القنوات الشرعية للمشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأي وعرض المشكلات واقتراح الحلول و صياغة التوصيات و متابعة تنفيذها، وهو بدوره يعمل على تدريب الشباب على القيادة. كما شرح لشباب المتواجد كيفية المشاركة لذالك البرلمان من خلال مدرية الشباب بدمياط حفظ الله وشعبها وجعلها زخرا للامة العربية والاسلامية اجمع

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