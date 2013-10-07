سفير مصر الأسبق في السعودية: القاهرة والرياض جسد واحد لا يفصل بينهما سوى البحر الأحمر

كتب : محمد عاشور منذ 0 دقيقة

قال السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في السعودية الأسبق، إن التعبير الذي استخدمه الرئيس المؤقت عدلي منصور في زيارته للملكة العربية السعودية يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف الشاذلي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن مصر والسعودية "بمثابة الجسد الواحد لا يفصل بينهما سوى البحر الأحمر"، واصفا العلاقة بين مصر والسيعودية بأنها علاقة "تكافل إستراتيجي"، منوها بأن عناصر القوى الشاملة تتوافر لدى البلدين، مشددا على أن ما بين مصر والسعودية لا يحتاج إلى جهد لتوصيفه ولكن يحتاج إلى توظيفه.