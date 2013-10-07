مساعد وزير الداخلية السابق يُطالب بتشديد عقوبة الإرهاب للإعدام شنقاً

طالب اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة تشديد العقوبات على عناصر جماعة الإخوان مرتكبى العمليات الإرهابية، بعد ثورة 30 يونيو وفض اعتصام رابعة العدوية إلى الإعدام شنقا.

> وقال لاشين فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إنه لابد من إحكام السيطرة والرقابة على مداخل الحدود، مشيرا إلى أن هناك كميات رهيبة من السلاح تدفق على مصر، مضيفاً أن العناصر الإجرامية من كتائب القسام وآخرين يعملون على زعزعة الوضع الأمنى فى مصر، بعد خروج الإخوان من الحكم.

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن جماعة الإخوان المحظورة مستمرة فى التصعيد، لافتا إلى واقعة الإسماعيلية التى استشهد فيها 5 مجندين، وحادث القمر الصناعى بالمعادى.