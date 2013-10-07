علماء آثار روس يجمعون تبرعات للتنقيب عن الآثار فى مصر

أكد عضو معهد الدراسات الشرقية بروسيا "مكسيم ليبيديف" إن العلماء الروس المختصين بالآثار المصرية من معهد الدراسات الشرقية ينظمون منذ عام 1996 رحلات استكشافية سنوية إلى أهرامات الجيزة العظيمة وقاموا باكتشاف بعض المقابر، ومن الممكن، إن تتوقف البعثات إلى مصر هذا العام، ولكنهم سيعملون على جمع الأموال من خلال شبكة الإنترنت لعودة البعثات إلى مصر مرة أخرى.

وأكد ليبيديف لوكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء، أن العلماء كان لديهم طوال الوقت تمويل مستقر، ولكن حدثت بعض المشاكل مع الممولين للعلماء، وعندما علم العلماء بالمشاكل لم يتمكنوا من التقدم للحصول على منحة للسفر إلى مصر، ولذلك قرر ليبيديف وزملاؤه محاولة جمع الأموال من خلال موقع "Boomstarter.ru" وكان مطلوب مبلغ قيمته 150 ألف روبل ولكن تم تجاوز المبلغ المطلوب.

وأشار "ليبيديف" إلى أن جمع أكثر من المبلغ المطلوب كانت مفاجأة سارة وأكد أن علماء الآثار تلقوا تبرعات من نحو 200 شخص، مؤكداً أنه سيتم إعطاء الجهات المانحة الهدايا من علماء الآثار وهى عبارة عن صور للآثار المصرية ودروس تنقيب خاصة من اللغة المصرية القديمة.

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