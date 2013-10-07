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سلطات مطار القاهرة الدولى تستعين بأجهزة كشف المفرقعات عن بعد

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سلطات مطار القاهرة الدولى تستعين بأجهزة كشف المفرقعات عن بعد سلطات مطار القاهرة الدولى تستعين بأجهزة كشف المفرقعات عن بعد

زودت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، الأكمنة الأمنية فى منافذ وطرق المطار بأجهزة حديثة لاستشعار المفرقعات والمتفجرات، لمنع أى محاولات للمساس بسلامة المنشآت والركاب والمترددين على المطار.

وذكرت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، أنه تم تزويد الأكمنة الثابتة والمتحركة فى منافذ وطرق المطار بأجهزة حديثة لاستشعار المفرقعات والمتفجرات والكشف عنها مهما كانت طريقة الإخفاء.

وأضافت المصادر: "تكشف تلك الأجهزة صغيرة الحجم عن أماكن المفرقعات أو المتفجرات عن بعد وتقوم بتحديد مواقعها قبل اقترابها من أفراد الكمائن وبمسافات بعيدة".
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