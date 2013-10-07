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عطل بمحطة أنفاق غمرة يتسبب فى تكدس الركاب وتوقف الحركة

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عطل بمحطة أنفاق غمرة يتسبب فى تكدس الركاب وتوقف الحركة عطل بمحطة أنفاق غمرة يتسبب فى تكدس الركاب وتوقف الحركة

تعطل حركة المترو فى محطة غمرة

تعطلت مساء اليوم الإثنين حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق “المرج-حلوان” وأصيبت بالشلل التام إثر توقف أحد القطارات في محطة غمرة نتيجة حدوث ماس كهربائي بالشبكة الهوائية.

وقال مصادر مسؤولة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إن “توقف الحركة يرجع إلى حدوث ماس كهربي بالشبكة الكهربية “البانتوجراف” المسئولة عن توصيل التيار الكهربي للقطار نتج عنها تصاعد الأدخنة فوق عربة السيدات، ثم قام أحد الركاب بجذب “بلوف” الطوارئ مما تسبب في توقف القطار تماما بالمحطة.

ولفت المصدر إلى أنه تم إنزال الركاب وسحب القطار إلى الورش لإصلاح العطل وإعادة تشغيله.
> ونفى المصدر ما تردد حول اندلاع النيران في عربة السيدات وأنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

أ ش أ

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