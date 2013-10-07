بالصور - أعظم 10 نجوم في تاريخ غانا

على مدار تاريخ الكرة الغانية، كان هناك العديد من اللاعبين الذين كان لهم تأثيرا واضحا على منتخب النجوم السوداء.

وقبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وغانا في التصفيات النهائية لكأس العالم 2014، يعرض FilGoal.com لمحة عن أبرز 10 لاعبين في تاريخ المنافس.

10- روبرت منساه

الحارس الأول لمرمى منتخب غانا في عام 1970، كان قريبا في عام 1971 من المنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا إلا أن حياته انتهت في نفس العام بالموت طعنا خلال مشاجرة في حانة.

لم يحقق ألقاب وبطولات مع المنتخب الغاني، ولكنه يعد من أبرع حراس المرمى الذين أنجبتهم غانا خلال تاريخها.

9- محمد بولو

واحد من أبرز لاعبي منتخب غانا طيلة تاريخها، خاصة بمساهتمه الكبيرة في تتويجهم بلقب كأس الأمم الإفريقية 1978.

حصل على جائزة أفضل لاعب في غانا عام 1975، وحل رابعا في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1977.

8- أبوكو نتي

أيقونة الكرة الغانية في الثمانينات، قاد بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 1982 وكان يعرف بإسم زيكو نظرا لمهارته الكبيرة.

حل وصيفا في قائمة أفضل لاعبي إفريقيا عام 1983 بعد الفائز باللقب محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية.

7- إبراهيم عبد الرزاق

يعد من أهم لاعبي الوسط المدافع في الكرة الغانية، كان له دورا كبيرة في مرحلة التطور التي شهدها المنتخب الغاني مطلع الألفينات.

لم ينضم عبد الرزاق إلى المنتخب الغاني منذ عام 2006 ولكن تأثيره على النجوم السوداء لا يمكن تجاهله.

6- إبراهيم صنداي

أفضل لاعب في إفريقيا عام 1971، وصل مع النجوم السوداء إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين، ولكنهم خسروها رغم ذلك.

ويعد صنداي من أوائل اللاعبين الأفارقة الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا بالانضمام إلى فيردر بريمن.

5- كريم عبد الرزاق

أفضل لاعب في إفريقيا 1978، العامل الأبرز في فوز منتخب غانا بأول كأس أمم إفريقيا في تاريخه عام 1965.

يعرف عبد الرزاق في غانا بإسم "الفتي الذهبي"، وسجل طوال مسيرته 25 هدفا في 70 مباراة خاضها مع غانا.

4- صامويل كوفور

من أبرز مدافعي إفريقيا عبر التاريخ، ساعد غانا على التأهل لكأس العالم 2006 لأول مرة في تاريخها.

لاعب بايرن ميونيخ السابق كان من المرشحين للقب أفضل لاعب في العالم عام 2001، وكان ثاني أفضل لاعب في إفريقيا عامي 1999 و2001 بعد النيجيري نوانكو كانو والسنغالي الحاج ضيوف.

كوفور يعد أصغر مدافع يسحل في دوري أبطال أوروبا، كما أنه أكثر لاعب إفريقي مشاركة في البطولة برصيد 60 مباراة.

3- مايكل إيسيان

ماكينة وسط الملعب التي لا تهدأ، يظل دائما من أقوى لاعبي الوسط الدفاعي في العالم حتى مع تراجع مستواه قليلا.

لاعب وسط تشيلسي كان له دورا بارزا في تأهل غانا لمونديال 2006، وتم ترشيحه للقب أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات طوال مسيرته.

2- أنطوني يبوه

ثاني هدافي غانا عبر تاريخها برصيد 29 هدفا، شكل مع عبيدي بيليه ثنائيا هجوميا خارقا لمنتخب النجوم السوداء خلال حقبة التسعينات.

ترشح يبوه للقب أفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات، وأنهى تاسعا في قائمة أفضل لاعب في العالم 1993.

1- عبيدي بيليه

اللاعب الغاني الوحيد الذي تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 لاعبا في تاريخ كرة القدم، والتي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بيليه هو أعظم لاعب في تاريخ غانا بدون أدنى شك، فاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا أعوام 1991 و1992 و1993، وساهم في تتويج مارسيليا بدوري أبطال أوروبا 93.

يُذكر أن بيليه هو هداف النجوم السوداء التاريخي برصيد 33 هدفا.

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