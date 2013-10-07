الغموض يزداد حول مشاركة بواتنج أمام مصر

وجد منتخب غانا نفسه في موقف ضبابي بشأن إصابة نجمه كيفن برنس بواتنج لاعب شالكه والتي قد تمنعه من اللحاق بمباراة الفريق أمام مصر يوم 15 أكتوبر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غانا في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل، قبل جولة الإياب يوم 19 نوفمبر.

وكان نادي شالكه قد كشف عن طريق مديره الرياضي هورست هيلدت عن استحالة مشاركة بواتنج أمام مصر، لكن اللاعب رفض تأكيد غيابه قبل الخضوع لفحوصات.

وأفاد موقع شالكه الرسمي يوم الاثنين أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب يوم الأحد لم تحسم موقفه من المشاركة أمام مصر عقب إصابته في الركبة مؤخرا.

وأوضح البيان "التشخيص لا يمكن أن يتم الإعلان عنه حاليا، ولا نعرف إن بواتنج كان قادرا على اللعب أمام مصر أم لا".

وكان بواتنج قد أجرى ست عمليات بالركبة من قبل مما أثار تخوفه من تأثير تلك الإصابات المتكررة على مشواره الكروي.

جدير بالذكر أن بواتنج قد تم اختياره ضمن قائمه كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا والذي يستعد لمواجهة نظيره المصري.