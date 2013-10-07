غدًا.."حريات الصحفيين" بالإسكندرية تنظم أولى فعاليات الصالون الثقافى

تنظم مساء غدٍ الثلاثاء لجنة الحريات والشئون السياسية بنقابة الصحفيين فى الإسكندرية أولى فعاليات الصالون الثقافى حول حرية الصحافة.

وصرح تامر صلاح، مقرر اللجنة، بأن الصالون يأتى ضمن عدد من الفعاليات التى أقرها المكتب التنفيذى باللجنة لتعريف العاملين بالمهنة وزملائهم الإعلاميين بحقوقهم القانونية والسياسية أثناء ممارستهم عملهم إضافة إلى المسئولية التى تقع على عاتق قادة الرأى وناقلى الحقيقة للرأى العام بكل شفافية، فضلاً عن دعم حرية إبداء الرأى والتعبير وآليات الدفاع حال تعرضهم لأى أذى جراء ممارستهم حقوقهم المشروعة.

وأضاف مقرر اللجنة، أن النقابة سوف تشهد عددًا من الفعاليات التى ستنظمها لجنة الحريات فى إطار مسئوليتها للدفاع عن الحقوق والحريات العامة سواء على المستوى المهنى أو السياسى منوهًا بأن المكتب التنفيذى ناقش على مدار الثلاث أسابيع الماضية رؤية متكاملة حول عدد من القضايا المهنية والسياسية لاسيما ما تشهده البلاد من حراك سياسى دفع صحفيى الثغر لإحياء دور اللجنة المهنى والسياسى.