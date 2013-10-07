سكرتير "جنوب سيناء": مُلثم دخيل على الأهالى نفذ العملية الإرهابية

أكد اللواء أحمد فوزى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن شهود العيان أكدوا أن مُلثماً كان يقود السيارة المفخخة التى استهدفت مديرية الأمن اليوم، لافتاً إلى أن معامل البحث الجنائى تقوم بتحليل "الدى إن إيه" لأشلاء الجثة التى عثر عليها لمعرفة هويتها، مشيراً إلى أن منفذ العملية دخيل على أهالى المحافظة وليس منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور، أنه لا يوجد نية على الإطلاق لتأجيل الدراسة بالمحافظة على خلفية الأحداث التى جرت اليوم من استهداف مديرية الأمن، لافتاً إلى استقرار الوضع الأمنى بالمحافظة الآن.

كان مبنى ديوان عام محافظة جنوب سيناء تضرر جراء انفجار سيارة مفخخة، والذى هز مديرية أمن جنوب سيناء وتصدعت أجزاء من المبنى بسبب قوة التفجير، كما تضرر مبنى المدرسة الفندقية ومنشآت محيطة بمديرية الأمن جراء الانفجار أيضاً، فيما احترقت 6 سيارات شرطة فى الانفجار، وأفادت مصادر أنه تم العثور على متفجرات قرب سور المديرية لم تنفجر.