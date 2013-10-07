أستاذ طب أسنان: فقر الدم يؤدى إلى نزيف اللثة

فقر الدم من الأمراض التى تنتشر بين جميع الأعمار ويؤثر على الصحة العامة، مما ينتج عنه الإصابة ببعض الأمراض المصاحبة له والتأثير أيضا على أعضاء كثيرة من الجسم من أهمها الأسنان.

> كما قالت الدكتورة بسمة موسى أستاذة طب الأسنان بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن مرض فقر الدم يؤدى إلى حدوث نزيف باللثة نظرا لقلة الهيموجلوبين فى الدم الذى يؤدى إلى عدم تجلط الدم، لافتة أنه يجب تنظيف الأسنان دائما وإزالة الجير من عليها لأن فقر الدم يساعد على انتشار البكتيريا وتسوس الأسنان بشكل سريع.

> وأضافت موسى أن هناك بعض الأشياء التى تؤدى إلى عدم تسوس الأسنان وتقويتها، وهى الأكل الطبيعى وتناول الفاكهة والخضروات التى تحتوى على ألياف مثل الجرجير والخس والبقدونس والكزبرة، فهى تنظف الأسنان، مشيرة إلى أن أكل العيش الناشف والنواشف تساعد على تقوية اللثة والأسنان.

> لذلك توصى الطبيبة بالبعد عن الأكل الطرى لأنه يلصق بالأسنان ويضعف اللثة ويؤدى إلى تسوس الأسنان، والبعد عن أكل السكريات الزائدة.