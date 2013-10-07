حملة لنشر الوعى بأعراض سرطان الرأس والعنق

فى إطار الجهود الرامية لزيادة الوعى بأعراض ومخاطر سرطان الرأس والعنق وطرق الوقاية، أطلقت الجمعية الأوروبية لأمراض الرأس والعنق بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية حملة توعية تحت شعار "لا تستهين برسائل جسمك" فى إطار أسبوع التوعية بمرض سرطان الرأس والعنق الذى يعقد حالياً ولأول مرة فى أوروبا بغرض تسليط الضوء على الأعراض المحتملة التى تشير إلى الإصابة بسرطان الرأس والعنق، وهو يمكن أن ينشأ فى تجويف الأنف أو فى الشفتين أو فى الجيوب الأنفية أو فى الفم أو فى الغدد اللعابية أو فى البلعوم أو فى الحنجرة، ويعد سادس أكثر أنواع السرطان شيوعاً فى العالم.

> فمعظم الأشخاص الذين يعانون من سرطان الرأس والرقبة أعمارهم قد تخطت الأربعين عاماً، ولكن قد يطرأ تغيير على هذه القاعدة إذا مارس الشباب الأصغر سناً عادات غير صحية مثل التدخين وشرب الكحول، وقال الخبراء إن التشخيص المبكر لسرطان الرأس والعنق فى المراحل المبكرة أمر ضرورى.

> و من جانبه، صرح الدكتور محمد عبد الله، أستاذ علاج الأورام، بمستشفى قصر العينى، جامعة القاهرة "إن التعرف على أعراض سرطان الرأس والرقبة يمكن أن ينقذ حياتك نظراً لأن الالتفات إليه مبكراً يجعل علاجه أيسر بكثير، ففى حين أن ما بين80-90٪ من المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم خلال المراحل المبكرة من الإصابة بالمرض نجوا من المرض، نجد أن النصف فقط ممن تم تشخيصهم وهم مصابون فى مراحل متقدمة منه ظلوا على قيد الحياة لخمس سنوات فقط بعد إصابتهم به، ولكن فى الوقت الراهن، حين يتم تشخيص اثنين من بين كل ثلاثة مصابين بسرطان الرأس والعنق يكونون بالفعل فى مرحلة متقدمة".

> ويوصى الأطباء بالامتناع عن التدخين أو شرب الكحوليات لمنع حدوث هذا النوع من السرطان، أما الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بفيروس الورم الحليمى فى الحلق، فيتوّجب عليهم البحث عن المشورة الطبية لما لهذا الفيروس من ارتباط بالسرطان.