"مصر القوية" عن أحداث "ذكرى النصر": "طول ما الدم المصري رخيص يسقط أي رئيس"

كتب : إمام أحمد منذ 45 دقيقة

أدان حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأحداث الدامية التي وقعت في ذكرى نصر 6 أكتوبر، والتي أدت لمقتل وإصابة العشرات، مؤكدًا أنه سيسعى لمحاسبة كل من تورط في إراقة دماء المصريين أيًا كان موقعه، على حد وصفه.

وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم: "إن الدم المصري خط أحمر لا يمكن اﻻستهانة به عند كل صاحب ضمير، بل وكل صاحب حس إنساني سوي مهما كانت درجة اﻻختلاف ومهما كان الموقف السياسي"، مشيرًا إلى أن المصريين -على اختلاف توجهاتهم- "يعانون من جهاز أمني قمعي لم يتعلم من الثورة الشعبية على خطاياه التي مارسها بحق المصريين في عهود مبارك، والمجلس العسكري، ومرسي"، وأضاف: "ها هو يكرر تلك الخطايا بشكل أكثر عنفا وأكثر إجراما وأكثر دموية في ظل غطاء سلطوي وإعلامي فاشي لم تشهده مصر بهذه الفجاجة من قبل".

وتابع حزب مصر القوية: "إننا نؤكد على إدانتنا الشديدة لسقوط شهداء مصريين في ذكرى يوم عزيز على قلوبنا جميعا يوم 6 أكتوبر.. ذلك اليوم الذي وجهت فيه أسلحتنا إلى أعدائنا الحقيقيين المحتلين الغاصبين؛ ولكنها صارت توجه كذلك إلى صدور مصريين مختلفين مع السلطة"، مشددًا على أنه سيسعى مع كل المصريين ليحاسب كل من شارك في سفك دم مصري أيا كان موقعه حتى تتحقق دولة العدالة والكرامة التي نحلم بها جميعا، قائلاً: "سنظل مؤمنين بهتاف ثوري مصري عبقري هو: طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط كل رئيس".