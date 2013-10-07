"التعليم": مقتل 2 من المعلمين في مظاهرات "الإخوان".. واستبعاد مدير مدرسة بالمحلة بسبب إشارة "رابعة"

مدرسة بأسيوط تتعرض للسرقة.. وتفجيرات جنوب سيناء تؤدي لتهشم زجاج بعض المدارس

كتب : توفيق شعبان منذ 13 دقيقة

تلقَّت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم بلاغًا من إدارة ناصر التعليمية بمحافظة بنى سويف، يؤكد مقتل مدرسين اثنين في أحداث منطقة رمسيس بالقاهرة بالأمس وهما محمد فاروق سيد كفاية، مدرس لغة عربية بمدرسة بوش الإعدادية بنين القديمة، وإسماعيل محمود أبو جبة، مدرس لغة عربية بمدرسة دلاص الإعدادية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

كما تلقَّت الغرفة بلاغًا من الإدارة نفسها يفيد باعتداء ولي أمر أحد الطلاب واسمه أبوبكر عبدالتواب، موظف بالأوقاف، على صلاح سيد صابر، مدرس لغة عربية بمدرسة باروت المجمعة (1) الابتدائية.

وتلقَّت غرفة العمليات بلاغًا من إدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية يؤكد أنه أثناء قيام مدرسة كفر حجازي الإعداية بنات بالاحتفال بانتصارات أكتوبر، رفع كل من "حنان.م" و"صبري.م" شعار رابعة، ما أدى إلى استياء الحاضرين.

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وبناءً على ذلك استبعد مدير عام الإدارة كلاً من "عبدالسلام.ع"، مدير المدرسة، و"غادة.م" و"زينب.ا"، وكلاء المدرسة، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية.

وتلقَّت أيضًا الغرفة العديد من البلاغات من محافظة المنيا، تؤكد عدم استجابة بعض المدارس الخاصة بالمحافظة للقرار الوزاري رقم 274 بتاريخ 15/8/2013، الخاص بخصم 25% من مصروفات الكتب الدراسية الخاصة بأبناء العاملين بالوزارة.

وأعلنت عمليات التعليم أن عدم تفعيل القرار ببعض المدارس الخاصة للأسباب الآتية: أن معظم مدارس المحافظة الخاصة تحفل بأبناء من العاملين بوزارة التربية والتعليم ما ينتج عنه تضرر هذه المدارس من القرار، وتكبد بعض المدارس الخاصة مبالغ مالية نتيجة أعمال العنف والتخريب والحرق، مع التزامها ببدء الدراسة في موعدها، ومعاناة الكثير من المدارس الخاصة من عجز الإيرادات بميزانية المدرسة سنويًا، وعدم المساواة بين أبناء العاملين بالدولة داخل المدرسة الواحدة.

وفي محافظة أسيوط، وتحديدًا إدارة أسيوط التعليمية تمت سرقة مدرسة الزهراء الابتدائية، وتبيَّن من الفحص سرقة 7 مراوح سقف من مراوح فصول المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية.

وفي إدارة ساحل سليم، منع أولياء الأمور ذويهم من الذهاب إلى مدرسة المطمر الابتدائية بسبب إطلاق بعض الأعيرة النارية لوجود خصومات ثأرية بين بعض العائلات وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لعمل اللازم.

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وفي محافظة جنوب سيناء، وتحديدًا إدارة الطور التعليمية، حدث انفجار ضخم بمحيط مديرية الأمن بالطور، وذلك في تمام الساعة 10.45 صباحًا نتج عنه تهشم لزجاج المدارس المحيطة بنطاق المديرية وهي (مدرسة الحرية الثانوية بنين، مدرسة الطور الفندقية المشتركة، مجمع مدارس الزهور (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وتم إخلاؤها جميعاً من الطلاب.

وفي محافظة القاهرة، وتحديدًا إدارة مصر القديمة، تجمع عدد من العاملين ومعهم بعض الشباب أمام مبنى الإدارة ومنعوا مدير عام الإدارة والسيد مدير الملفات من الدخول للإدارة، مدعين ارتكابهم بعض المخالفات، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وفي إدارة شرق مدينة نصر، تضررت إدارة مدرسة عبدالعزيز جاويش من عدم قيام صاحب مدارس الخطيب الخاصة من استكمال الصيانة اللازمة للمدرسة، حيث توقفت أعمال الصيانة بعد زيارة وزير التعليم مباشرة، وتم التنسيق مع المديرية والإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم.

وفي محافظة المنوفية، في إدارة بركة السبع، نفّذ معلمو مدرسة أم صالح الابتدائية القديمة إضرابًا بسبب وجود عجز في المدرسين، وتم تشكيل لجنة من الإدارة لإسداء النصح والإرشاد وإحالة الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية.

وفي إدارة أشمون التعليمية، قام أحد المواطنين بجوار مدرسة النهضة بأعمال بناء ملاصقة للمدرسة، وتم إخطار مركز شرطة أشمون والنيابة العامة ومجلس مدينة أشمون جهة الاختصاص، حيث قام هذا الجار ببناء حائط آخر أدى إلى غلق بعض النوافذ الخاصة بالمدرسة وبعض المعامل، وتم عرض الأمر على مجلس المدينة لعمل اللازم قانونيًا.

وفي محافظة الوادي الجديد، في إدارة بلاط، منع أولياء أمور طلاب مدرسة زيات للتعليم الأساسي الطلاب من الحضور إلى المدرسة لعدم وجود مياه، وتم التنسيق مع مدير عام الإدارة ورئيس مجلس المدينة لإيجاد فنطاس مياه يوميًا بالمدرسة.

وفي محافظة الأقصر، في إدارة إسنا، اصطحب أولياء أمور مدرسة الزنيقة الابتدائية المشتركة أبناءهم قبل بدء طابور الصباح خوفًا عليهم عندما سمع أولياء الأمور بخطف الطالبة إسراء حسين عباس بالصف الأول الابتدائي من أمام منزلها.