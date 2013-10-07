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واشنطن تدرج إسلاميا مصريا على قائمة الإرهاب لارتباطه بتنظيم القاعدة

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واشنطن تدرج إسلاميا مصريا على قائمة الإرهاب لارتباطه بتنظيم القاعدة واشنطن تدرج إسلاميا مصريا على قائمة الإرهاب لارتباطه بتنظيم القاعدة

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، القائد الإسلامي العسكري المصري محمد جمال، على قائمة الإرهابيين، لارتباطه بتنظيم القاعدة واتهمته بإقامة مراكز تدريب في وليبيا، كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أعضاء الجماعة التي أسسها المصري محمد جمال على قائمة الإرهابيين العالميين.
> وتلقى محمد جمال التدريب على صناعة القنابل في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الثمانينات، وعاد إلى مصر في التسعينات وأصبح القائد العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي المصرية التي كان يقودها في ذلك الوقت أيمن الظواهري الذي أصبح الآن قائد تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن.
> واعتقلت السلطات المصرية محمد جمال عدة مرات، إلا أنه أسس عند الإفراج عنه في 2011 محمد جمال “وأقام العديد من معسكرات التدريب في مصر وليبيا”، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

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