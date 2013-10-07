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ندوة لـ “الشعبية للدستور” حول”التغيير الديمقراطي”

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ندوة لـ “الشعبية للدستور” حول”التغيير الديمقراطي” ندوة لـ “الشعبية للدستور” حول”التغيير الديمقراطي”

تنظم اللجنة الشعبية للدستور المصري، بعد غد الاربعاء، ندوة حول”الدستور والتغيير الديمقراطي” بمقر مكتبة “الكتبجية” بالمعادي، يتحدث فيها الكاتب الصحفي والمنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم، واستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية وعضو اللجنة الدكتور سعيد صادق.

وقالت اللجنة الشعبية للدستور المصري في بيان لها أن الندوة تأتي في سياق جهودها لنشر الوعي الدستوري والرقابة الشعبية على اعمال لجنة الخمسين لوضع الدستور، في اطار سلسلة من الندوات التى بدأتها منذ قرابة الشهر، لتفعيل الحوار المجتمعي حول قضية الدستور.

ومن المقرر أن تناقش الندوة الدستور ومتطالباته في ضوء تجربة اللجنة في اصدار “دستور الثورة” في يونيو 2011، وتجارب الدول الأخرى، وكيفية الوصول لوثيقة دستورية تضمن التحول الديمقراطي السليم وتمنع اعادة انتاج نظام فاسد مستبد وصناعة ديكتاتور جديد.

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