بالصور.. زيارة محافظ البحيرة للأنبا باخوميوس وجولته بمدرسة إعدادية

أكد الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على ضرورة تنشيط السياحة الدينية بمنطقة الأديرة بوادى النطرون، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والاستشفائية بمنطقة الملاحات والبحيرات، حيث توجد الأملاح المعدنية.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المطرانية بدمنهور، حيث كان فى استقباله نيافه الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ومندوبى ومثلى الأديرة بوادى النطرون، حيث تم بحث سبل تنشيط السياحة الدينية والأثرية، ووضع برامج لتنظيم الزيارات السياحية بالتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار وشركات السياحة، وكذا تنمية ورفع كفاءة طريق كوم حمادة الصحراوى أمام مدينة وادى النطرون كأحد المحاور الهامة التى تربط الطريق الزراعى بالطريق الصحراوى، مما سيؤدى إلى تنشيط الحركة الزراعية وإقامة مشروعات إنتاجية على جانبى الطريق.

كما شهد اليوم محافظ البحيرة طابور الفترة المسائية وتحية العلم والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز (جناكليس الإعدادية) بأبو المطامير والتى عبرت عن فرحة الطلاب بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقام بتفقد الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه بالمدرسة ووجه بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية ومجلس المدينة لمراجعة أعمال الصرف الصحى بالمدرسة، ومراجعة أعمال النظافة بالمدرسة خاصة بدوارات المياه والتأكيد على تهوية الفصول ومراجعة تجهيزات المعمل واستكمال باقى الكتب المدرسية للطلاب مع تخصيص بوابة لخروج طلاب الفترة الصباحية وأخرى لدخول طلاب الفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

وفى إطار احتفالات محافظة البحيرة بمرور 40 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة شهد محافظ البحيرة ظهر اليوم يرافقه محمد الصيره السكرتير العام المساعد، وفتحى عبد الغنى، رئيس مدينة دمنهور والقيادات الأمنية وجمع غفير من أهالى مدينة دمنهور عروض فرقة الموسيقى العسكرية التى انطلقت من أمام مبنى ديوان عام المحافظة لتجوب ميادين جلال قريطم وسينما النصر والساعة والمحطة مرورًا بشوارع عبد السلام الشاذلى والجمهورية وأحمد عرابى قامت خلالها بعزف موسيقات الأغانى الوطنية ابتهاجًا بتلك المناسبة العظيمة.