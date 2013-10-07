القوات المسلحة : الشعب المصري نسيج واحد ولا يخضع لتبعية أحد

هنئت القوات المسلحة المصرية الشعب المصري بحلول ذكرى نصر حرب السادس من أكتوبر .

وأضافت القوات المسلحة في تهنئتها خلال بيانها الصادر منذ قليل ” نتقدم بأسمى وأرفع آيات التقدير والعرفان إلى الشعب المصرى العظيم الذى أظهر للعالم أجمع روح الوطنية الأبية ، التى تجلت فى إحتفالاته بمرور 40 عاماً على إنتصارات أكتوبر المجيدة فى مختلف محافظات مصر ” ، مؤكدة أنها “ ترفع التحية إلى الشعب المصرى العظيم ، وتجدد له عهدها بالإخلاص والولاء والدفاع عن حقوقه المشروعه وإرادته الحرة وأمنه وسلامة أراضيه بعون الله وقوته ” .

وأكد البيان ” إن الشعب المصرى ظل على مدار تاريخه الطويل مع قواته المسلحة فى نسيج واحد ، يواجه الأزمات ويتحدى الصعاب ويهزم الاعداء ، ليثبت للعالم أجمع أنه عصى على الهزيمة والإنكسار ، ويعرف طريقه إلى المستقبل فى وطن حر يسعى لتحقيق السلام والحياه الكريمة لجميع أبنائه ، لا يخضع لتبعية أحد ولا يتزعزع من أساليب جبانة يستخدمها الإرهاب الأسود وجماعات الظلام ، لتبديد الإستقرار الذى تنشده مصر ” .