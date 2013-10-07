أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

القوات المسلحة : الشعب المصري نسيج واحد ولا يخضع لتبعية أحد

  • 7
Google+ Print
القوات المسلحة : الشعب المصري نسيج واحد ولا يخضع لتبعية أحد القوات المسلحة : الشعب المصري نسيج واحد ولا يخضع لتبعية أحد

شعار القوات المسلحة

هنئت القوات المسلحة المصرية الشعب المصري بحلول ذكرى نصر حرب السادس من أكتوبر .

وأضافت القوات المسلحة في تهنئتها خلال بيانها الصادر منذ قليل ” نتقدم بأسمى وأرفع آيات التقدير والعرفان إلى الشعب المصرى العظيم الذى أظهر للعالم أجمع روح الوطنية الأبية ، التى تجلت فى إحتفالاته بمرور 40 عاماً على إنتصارات أكتوبر المجيدة فى مختلف محافظات ” ، مؤكدة أنها “ ترفع التحية إلى الشعب المصرى العظيم ، وتجدد له عهدها بالإخلاص والولاء والدفاع عن حقوقه المشروعه وإرادته الحرة وأمنه وسلامة أراضيه بعون الله وقوته ” .

وأكد البيان ” إن الشعب المصرى ظل على مدار تاريخه الطويل مع قواته المسلحة فى نسيج واحد ، يواجه الأزمات ويتحدى الصعاب ويهزم الاعداء ، ليثبت للعالم أجمع أنه عصى على الهزيمة والإنكسار ، ويعرف طريقه إلى المستقبل فى وطن حر يسعى لتحقيق السلام والحياه الكريمة لجميع أبنائه ، لا يخضع لتبعية أحد ولا يتزعزع من أساليب جبانة يستخدمها الإرهاب الأسود وجماعات الظلام ، لتبديد الإستقرار الذى تنشده مصر ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"