محافظ مطروح يلتقى طلاب كليتى الزراعة الصحراوية والتمريض

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، بزيارة مفاجئة لكلية الزراعة الصحراوية بقرية فوكه 75 كيلو شرق مرسى مطروح العاصمة وكلية التمريض بقرية رأس الحكمة 65 كيلو شرق مرسى مطروح، حيث التقى المحافظ بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى مشاكلهم والمعوقات التى تواجههم مع بداية العام الدراسى الجديد.

أكد المحافظ أن هذه الزيارة تهدف للوقوف بشكل مباشر على مشاكل الطلاب لإيجاد الحلول لها من أجل استقرار وتفوق الطلاب.

وطالب المحافظ بقيام جميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة بالاجتماع معا، وإعداد تقرير مفصل بكل المشاكل التى تواجههم على أن يتم عرضها على المحافظ شخصيا خلال الأسبوع الحالى حتى يتم دراستها وبحثها واستصدار القرارات لحلها.

وأكد المحافظ أنه تم إصدار قرار جمهورى بإنشاء جامعة لمطروح سيتم بدء العمل بها بعد العيد مباشرة حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب حتى يتحقق حلم جميع أبناء المحافظة بإنشاء جامعة للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه أنشأ صناديق للشكاوى بجميع مراكز ومدن المحافظة المختلفة على أن يتم عرض الشكاوى على المحافظ شخصيا فى أول ومنتصف كل شهر.