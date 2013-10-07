جامعة المنصورة تحقق فى الاشتباكات بين طلاب الإخوان والأهالى

أمر الدكتور أحمد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، بفتح تحقيق عاجل حول أحداث اشتباكات اليوم بين طلاب الإخوان وبين الأهالى والطلاب المعارضين لهم خارج الحرم الجامعى وانتقالها داخل الجامعة ودخول عدد من الأهالى الحرم الجامعى.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أكد رئيس الجامعة أن ما حدث من الممكن أن يتكرر غدًا بالجامعة وأى جامعة أخرى بعد خروج طلبة الإخوان عن السلمية فى المظاهرات، وأن خروجهم من الحرم الجامعى والاشتباك خارجه ثم الاحتماء داخل الحرم أمر غير مقبول، وتنفيذ سياستهم سيؤدى بالطبع إلى كوارث ولا يمكن السكوت على ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم التباحث فى هذا الشأن مع القيادات لاتخاذ ما يلزم لحماية الطلبة بمختلف الانتماءات السياسية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها تحت أى ظرف من الظروف ومقابلة أى مخالفة بكل حزم طبقًا للقانون.

وكانت الاشتباكات تسببت فى إصابة عدد من الطلاب والأهالى وتحول الحرم الجامعى إلى ساحة قتال بين الجانبين وشارع الترعة وتحطم عدد من السيارات وإصابة الطلبة والطالبات المستقلين الذين حضروا لتلقى العلم، وقام طلاب الإخوان بتشويه معظم المبانى والمنشآت بالعبارات المسيئة للدولة وللجيش.