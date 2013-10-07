بالصور| فنانون وإعلاميون يحتفلون بنصر "أكتوبر" في زي عسكري

إيهاب توفيق ارتدى زي "مقدم" بالجيش وفي يده "حظاظة"

كتب : سهيلة حامد الإثنين 07-10-2013 19:23

احتفل الشعب المصري بالذكرى الـ 40 لنصر أكتوبر العظيم، فمنهم من احتفل في الشوارع والميادين بالأغنيات الوطنية، ومنهم من عبر عن ذلك مرتديًا الزي العسكري.

ظهر الفنان إيهاب توفيق أثناء مشاركته في الحفل المقام باستاد الدفاع الجوي، بالأمس، مرتديا زي ضابط برتبة "مقدم"، و"حظاظة" في يده يضم الألوان الثلاثة لعلم مصر، في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وقدم أغنية "اتنين وخمسة".

ومن جانبه، طلّ شريف مدكور، مقدم برنامج "ساعة مع شريف" على فضائية "المحور"، على مشاهديه مرتديًا ملابس الصاعقة، في حلقة السادس من أكتوبر، مهنئًا المصريين بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر.

تنوعت الشاعرة فاطمة ناعوت، في الصور الخاصة بها أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر، أمام قصر الاتحادية، والتي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، حيث ارتدت فستانا قصيرا على هيئة زي عسكري، وحملت العلم المصري بجانب جنود الجيش، ثم التقطت صورة بجانب صورة وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وصورة أخرى بجانب رجل حاملًا الصليب والقرآن الكريم، كما استعرضت بعض الصور بجانب جموع الشعب المصري.

وفي سوريا نشرت الإعلامية السورية رنا داغر، صور شخصية لها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، في السادس من أكتوبر، وهي ترتدي زيًا عسكريًا وتحمل سلاحا آليا وبعض القنابل.