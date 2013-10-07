يوميات "ستار أكاديمي": دخول "طاهر" و"جان" و"ماريتا" في دائرة الخطر

كتب : محمد عاشور منذ 7 دقائق

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تبثه فضائية "cbc"، "الإيفال" الثاني لتحديد ثلاثة طلاب سيدخلون دائرة الخطر "نومينيه" لهذا الأسبوع.

وأدى كل طالب أغنية أمام الخبراء، وأدوا فقرة تمثيلية، ثم جاءت "درة" لتعلن نتيجة النومينيه للطلاب، وانتظر الطلاب النتيجة بقلق وتوتر.

وأخبرت درة كل طالب بأخطائه، والملاحظات على أدائه التي صرح بها الخبراء، ثم أعلنت أن طاهر مصطفى من مصر، وجان شهيد من لبنان، وماريتا أبي نادر من لبنان دخلوا دائرة الخطر هذا الأسبوع.

ويمكن للجمهور التصويت للطلاب حتى ميعاد "البرايم" الثالث؛ ليعود اثنان منهم إلى الأكاديمية، ويخرج واحد فقط.

وكانت منة هاني من مصر قد خرجت من الأكاديمية الأسبوع الماضي.