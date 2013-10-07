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مقتل2 وإصابة 10 إثرانفجارسيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط بغداد

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مقتل2 وإصابة 10 إثرانفجارسيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط بغداد مقتل2 وإصابة 10 إثرانفجارسيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط بغداد

انفجار سيارة مفخخة فى العراق

سقط 12 شخصاً بين قتيل وجريح إثر أنفجار سيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد .

وقال مصدر أمني عراقي إنفجار سيارة مفخخة كانت موجودة  في ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين إثنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة .

أضاف المصدر أن قوات الأمن أغلقت منطقة الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثتي القتيلين إلى  الطب الشرعي .

وكانت العاصمة بغداد شهدت مساء اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوة ناسفة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء .

أ ش أ

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