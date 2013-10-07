مقتل2 وإصابة 10 إثرانفجارسيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط بغداد

سقط 12 شخصاً بين قتيل وجريح إثر أنفجار سيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد .

وقال مصدر أمني عراقي إنفجار سيارة مفخخة كانت موجودة في ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين إثنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة .

أضاف المصدر أن قوات الأمن أغلقت منطقة الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثتي القتيلين إلى الطب الشرعي .

وكانت العاصمة بغداد شهدت مساء اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوة ناسفة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء .

أ ش أ