حبس أحد أعضاء جماعة الإخوان بالأقصر15 يوما وضبط وإحضار 4آخرين‎

قررت نيابة الأقصر حبس أحد اعضاء جماعة الإخوان 15 يوما علي ذمة التحقيق وضبط واحضار 4 اخرين علي خلفية تظاهرهم امس حيث تمكنت قوة من مديرية امن الاقصر من ضبط أ ن ح 25سنة حاصل على دبلوم زراعة ومقيم الرياينة مركز ارمنت علي خلفية انتمائه لجماعة الإخوان وقيامه بالدعوة للعصيان المدني والدعوة لقلب نظام الحكم في تظاهرات الاخوان بالامس.

وبسؤاله أقر بإنضمامة لجماعة الإخوان المحظورة التى تدعو لمناهضة نظام الحكم الحالي بالبلاد ومشاركته فى التظاهر ومعه كلا من أحمد محمد حسين و قناوي مرسي وأحمد موسي وعلى الدرديري وجميعهم مقيمين بناحية الرياينه مركز ارمنت وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4606 إداري قسم الأقصر لسنه 2013 وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس أحد المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق و ضبط وإحضار الأربعه الاخرين.