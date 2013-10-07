أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس أحد أعضاء جماعة الإخوان بالأقصر15 يوما وضبط وإحضار 4آخرين‎

Google+ Print
حبس أحد أعضاء جماعة الإخوان بالأقصر15 يوما وضبط وإحضار 4آخرين‎ حبس أحد أعضاء جماعة الإخوان بالأقصر15 يوما وضبط وإحضار 4آخرين‎

قررت نيابة الأقصر حبس أحد اعضاء جماعة الإخوان 15 يوما علي ذمة التحقيق وضبط واحضار 4 اخرين علي خلفية تظاهرهم امس حيث تمكنت قوة من مديرية امن الاقصر من ضبط أ ن ح 25سنة  حاصل على دبلوم زراعة ومقيم الرياينة مركز ارمنت علي خلفية انتمائه لجماعة الإخوان وقيامه بالدعوة للعصيان المدني والدعوة لقلب نظام الحكم في تظاهرات الاخوان بالامس.

وبسؤاله أقر بإنضمامة لجماعة الإخوان المحظورة التى تدعو لمناهضة نظام الحكم الحالي بالبلاد ومشاركته فى التظاهر ومعه كلا من أحمد محمد حسين و قناوي مرسي وأحمد موسي وعلى الدرديري وجميعهم مقيمين بناحية الرياينه مركز ارمنت وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4606 إداري قسم الأقصر لسنه 2013 وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس  أحد المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق و ضبط وإحضار الأربعه الاخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا