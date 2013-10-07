الجمعية المصرية للكاريكاتير تدين تعديلات الأهرام على كاريكاتير جمعه فرحات

ادانت الجمعية المصرية للكاريكاتير فى ببيان اصدرته اليوم قيام جريدة الاهرام باجراء تعديلات على احدى رسوم الفنان الكبير جمعه فرحات.وبدون اذنه

وفى بيانها قالت الجمعيه تابعنا بكل الاسف قيام صحيفة الأهرام بعددها اليومى الصادر يوم الأثنين30-9 من اجتزاز لكاريكاتير الفنان الكبير جمعة فرحات بالشكل الذى افرغه من مضمونه تماما وابعده تماما عن فكرته الرئيسيه التى عناها الفنان الكبير دون الرجوع إليه وسؤاله أو عدم نشره من الأصل إذا كانت تستشعر بشىء من الحرج إزاء نشره..

واكدت الجمعيه ان اعضائها يستشعرون بالقلق الشديد بهذا الإخلال بحق الفنان فى التعبير من صحيفة كبيرة بحجم الأهرام إذ انها اكبر صحيفة بالشرق الأوسط ومن اعرف الصحف بتقاليد واعراف المهنة ومع فنان بحجم الفنان جمعة والذى تجاوز مشواره الفنى اكثر من خمسين عاما فى بلاط صاحبة الجلالة ..فماذا عساها ان تصنع مع من هم دونه.

> واعلنت الجمعية وجميع اعضائها من الفنانين عن تضامنهم الكامل مع الفنان الكبيرفى هذه السابقة الخطيرة والجديدة على الصحافة المصرية حتى يعود اليه حقه

> وكان الفنان جمعه فرحات قد كشف عن الواقعه للاعلامى جابر القرموطى.وذلك فى مداخله هاتفيه معه فى برنامج “مانشيت” على فضائية”on tv”.

> وقال جمعه أن تعتبر هذه المرة الأولى الذى يحذف جزء من رسوماته منذ 15 سنة من فترة تعامله الأهرام , مشيرا أن ما يحدث هو الرفض لفن الكاريكاتير كاملا كما حدث من قبل بعد رسمه كاريكاتيرعن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق بحجة قسوته .

> واضاف فرحات,انه لم يتلقي اي اتصال من الأهرام تفسر له ما حدث من حذف صورة عبدالناصر من الكاريكاتير,ظننا منهم أنى أهاجم الرئيس الراحل عبد الناصر وهو ما نفااه جملة وتفصيلا .