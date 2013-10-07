روسيا تؤكد اهتمامها بعودة الاستقرار إلى مصر على أساس التوافق

نقلت قناة «روسيا اليوم»، الإثنين، بياناً أصدرته وزارة الخارجية الروسية، قالت فيه إن موسكو مهتمة باستعادة الاستقرار إلى مصر في أسرع وقت ممكن، وإنه بمقدور المصريين إيقاف العنف في البلاد عن طريق الحوار.

وأضافت الوزارة تعليقاً على الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في مصر: «نثق بقدرة المصريين على إيقاف مظاهر العنف وضمان قيام دولة ديمقراطية وتوفير أمن وحماية مصالح جميع مواطنيها، وذلك على أساس توافق وطني وحوار واسع النطاق، يشمل جميع القوى السياسية في مصر».

وجاء بيان وزارة الخارجية الروسية بعد سقوط أكثر من 50 قتيلاً في اشتباكات شهدتها مختلف أنحاء البلاد، بما فيها القاهرة، الأحد، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ40 لحرب أكتوبر.