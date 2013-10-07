نجوم عرب يغنون في حب مصر

بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، وعدد كبير من ضيوف الحفل، من سياسيين وإعلاميين وفنانين، شارك نخبة من النجوم العرب في احتفالات الذكرى الأربعين لانتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر، وذلك في استاد 30 يونيو بدار الدفاع الجوي في القاهرة، وحضر من الفنانين كل من "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، حسين الجسمي، رابح صقر، هاني شاكر، نانسي عجرم، وليد توفيق، مدحت صالح، ايهاب توفيق، حكيم، عمر العبداللات، آمال ماهر، جنات، بهاء سلطان، وائل جسار، وعدد من النجوم المصريين، فقد قدم كل منهم مقطعاً من أغنية منفردة ثم أوبريت بعنوان "قد الدنيا.. أم الدنيا"، حيث قدم الفنان حسين الجسمي خلال الاحتفالية أغنيتين جديدتين أهداهما إلى الشعب والجيش المصري، بدأها في ظهوره الأول بأغنية "الشاب المصري" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد، الذي قام بتلحين الأغنية الثانية أيضاً، التي حملت عنوان "سيادة المواطن" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وسط حماس وتفاعل الجمهور الحاضر في الاستاد والرسالة التي تضمنتها الأغنية عندما قال فيها: "سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة.. سيادة المواطن ببلغ سعادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر تقولك تعالى.. إنت من البلد اللي تملي تجيب رجالة" ثم قدم خلال الحفل برفقة مجموعة الفنانين المشاركين في ختام فعاليات الاحتفالية أوبريت غنائي حمل عناوين كثيرة في حب مصر وشعبها وجيشها المحتفل في الذكرى.

وأعرب الجسمي عن سعادته بهذا الحفل الذي يشارك به الشعب المصري الاحتفالية في ذكرى الانتصارات في حرب أكتوبر، معرباً عن أمنياته أن تبقى دائماً مصر في أمن وأمان، لأنها "أم الدنيا.. وقد الدنيا" حسب ما صرح به لوسائل الإعلام المصرية الحاضرة في الاستاد، مؤكداً حرصه دائماً مشاركة المصريين احتفالاتهم وأفراحهم باستمرار، شاكراً حفاوة الإستقبال والضيافة.