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ما هو الحلم الذي يقلق آيتن عامر؟

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ما هو الحلم الذي يقلق آيتن عامر؟ ما هو الحلم الذي يقلق آيتن عامر؟

قامت الفنانة آيتن عامر بالاتصال هاتفياً ببرنامج "أحلام" الذي يعرض على قناة "اونست"، وتقدّمه أمل عبد الحميد، ومفسّرة الرؤيا أحلام، حيث أرادت الاستفسار عن الحلم الذي يؤرقها بشكل كبير، وهو رؤيتها والدها المتوفى، الذي يأتي دائماً إليها في المنام ليخبرها بأنّه لم يمت، في الوقت الذي ترى أيضاً في المنام ثعابين عديدة. وقد فسّرت أحلام الرؤيا بأنّها إشارة من والدها إلى أنه في منزلة الشهداء، وفي مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وخالٍ من الذنوب.
أمّا عن رؤيتها للثعابين فهي تدلّ على أنّها تعاني الحسد من بعض المقرّبين منها، إذ تُشير الثعابين في المنام إلى الحسد، فيما رؤية الثعبان المائيّ تُشير إلى أمر غير ضارّ.

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سيدتي